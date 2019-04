Categorias de base do Guarani-MG disputaram boas partidas no fim de semana

No último sábado (30), jogando no Farião o Bugre enfrentou o América de Betim nas categorias sub-13 e sub-14 comandadas por Arthur Silva.

O sub-13 ficou no empate sem gols. Os relacionados para a partida foram Gabriel Henrique, Roger, Pedro, Gustavo, Lucas Corrêa, Gabriel Rodrigues, Mateus Faria, Davi Maradona, João Pedro Souza, Pedro Itaúna, Rua Miguel, Gabriel Arcos, André, João Marcos e João pedro Geleia.

A categoria sub-14 conquistou uma boa vitória, com o placar de 6×1. Os gols do Guarani foram marcados por Gabriel, Hiury, Lucas Cristian, Márcio Júnior (2x) e Mateus, o gol dp América de Betim foi marcado por Bernardo Serranegra. Os relacionados para a partida foram, Luiz, Arthur, Lucas Abner, Pedrão, Alexandre, Gabriel, Painho, Gui, Bruno, Pedro Lucas, Davi, De Paula, Luiz Formiga, Enzo, Hyuri, Lucão, Marcinho, Pereira e Mateus.

Já na parte da tarde de sábado (30), o Bugre foi com as categorias sub-12, sub-11 e sub-10 enfrentar o Galáticos no Clube Forense na cidade de Betim.

Pelo sub-12 o Guarani fez novamente o placar de 6×1 com gols de Danilo (2x), Isaac, Gustavo, Lucas e Ruan. Os relacionados por Felipe Azevedo foram, Gabriel, Cararau, Danilo, Victor (c), Marks, Gontijo, Iago, Ruan, Isaac, Lucas, Gustavo, Fernando, Tomaz, João Pedro, César, Deivisson e Samuel Nadone.

No sub-11 mais uma boa vitória, os comandados por Felipe Azevedo venceram a partida por 4×1 com gols de, Caios, Luis Gustavo e Marks (2x). Os relacionados para a partida foram, Mateus, Roberth, Luis Gustavo, Pedro, Marks (c), Artur Melo, Marco Túlio, Gustavo, Rafael, João Victor, Caio, Hiago, Martins, Gabriel e Thales.

A equipe sub-10 sofreu revés por 2×1, o gol do Bugre foi marcado por Kauan Coelho. Os relacionados para o jogo pelo treinador Paulo Leite foram, Kauan, Cauã Martins, Pedro, Pablo, Marco Túlio, Nicola, Miguel, Samuel, Sassá, Cauan, Marcos Paulo, Marcos Aurélio, João Vitor, Apolo e Artur Marques.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação Guarani