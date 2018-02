‘Caso Fred’: Atlético alega que representantes do Cruzeiro teriam ligações jurídicas com a CBF

Na disputa jurídica envolvendo Atlético, Fred e Cruzeiro por causa da multa dos R$ 10 milhões, um dos integrantes do órgão que julga o caso (CNRD*) tinha passado profissional ligado ao Galo. Ele foi retirado do processo a pedido do atacante. Entretanto, o departamento jurídico alvinegro tomou medida parecida para depreciar uma ação do Cruzeiro.

A Raposa solicitou, no dia 16 de fevereiro, que fosse inclusa como “terceira” no processo da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF entre Atlético e Fred, para tratar “exclusivamente” do pedido do Galo para que Fred tivesse o contrato no BID suspenso. O alvinegro, entretanto, se opôs à entrada do rival na ação, alegando que o escritório contratado pelo clube celeste para tal medida (entrar no processo da CNRD) contaria, entre os membros, com profissionais que já foram prestadores de serviços jurídicos para a CBF.

Em entrevista ao Hoje em Dia, ainda na quarta-feira (21) – dia em que a decisão da CNRD sob a “tutela de urgência foi publicada – o vice-presidente do Atlético, Lásaro Cândido,havia citado Marcos Motta, renomado advogado do direito esportivo, como o representante do Cruzeiro na tentativa de ingressar no processo como terceiro. ta é sócio do escritório Bichara e Motta Advogados, que já assessorou a CBF, conforme noticiado no próprio site da empresa.

SAÍDA DE JURISTA

O atacante Fred, através de seu advogado, manifestou-se na CNRD sob a “tutela antecipada” do Atlético e solicitou a exclusão do advogado Luiz Fernando Pimenta Ribeiro de atuar no julgamento movido pelo Atlético. Isso porque o membro da CNRD teria sido diretor jurícido do Galo, conforme revelado nesta reportagem do Globoesporte.com. O próprio jurista não se mostrou contrário e optou por declinar da participação, sendo substituído pelo suplente Vantuil Gonçalves (ex-diretor jurídico do Botafogo).

“o Dr. Luiz Fernando Pimenta Ribeiro comunicou não se opor à vontade do JOGADOR de haver sua substituição pelo respectivo membro suplente, optando em declinar de sua participação “para que não haja um desconforto de qualquer das partes no exercício do contraditório e da ampla defesa”, mas “não pelas razões ventiladas pelo representado, de impedimento ou de dúvidas quanto à [sua] imparcialidade para julgar, mas para evitar discussões tangenciaís ao próprio mérito da causa, que não contribuirão para a marcha e desfecho do processo”, diz uma das partes da decisão da CNRD.

O próprio Atlético deu seu parecer sobre o pedido de Fred de “impugnar” o membro da CNRD com ligações “pretéritas” no Galo. O clube disse se tratar de petição “impertinente”: “seja porque a competência para examinar tutela de urgência é do Presidente da CNRD, seja porque o Dr. Luiz Fernando deixou de integrar a equipe jurídica do ATLÉTICO há aproximadamente dez anos”.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Reprodução