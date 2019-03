Cartada final no Mineiro – Boa e Caldense disputam 4º lugar enquanto Cruzeiro e América querem vice-liderança

A última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro 2019 acontece nesta quarta-feira (20), com todos os clubes em campo. Seis estádios receberão as partidas em cinco cidades de Minas Gerais, todos às 21h30. Belo Horizonte, Varginha, Juiz de Fora, Tombos e Patos de Minas prometem emoções a parte aos torcedores mineiros.

Melão – Varginha

Em quarto lugar na tabela, o Boa Esporte recebe o Vila Nova buscando terminar o campeonato no G4 para disputar as quartas em casa. Um empate basta para equipe de Varginha, se a Caldense for derrotada ou empatar com o Cruzeiro na rodada. Se perder, a equipe de Varginha terá que torcer contra a Caldense e o Patrocinense. Gustavo Henrique, Chiquinho Alagoano e Ferreira estão suspensos para o confronto que ainda tem o interino Cesinha como técnico da equipe. Livre do rebaixamento, o Villa precisa de uma vitória simples para se classificar para as quartas de final. Jogo cheio de emoções.

Estádio dos Tombos – Tombos

Tombense e Patrocinense se enfrentam buscando a próxima fase. Enquanto a equipe de Patrocínio depende só de si, por estar em 6º com 12 pontos, a de Tombos precisa vencer se quiser passar. Vencendo, o Tombense chegaria aos 13 pontos, deixando o Patrocinense com 12 dependendo de outros resultados para se classificar.

Zama Maciel – Patos de Minas

Desesperada com o rebaixamento, a URT recebe o já rebaixado Tupi. Para escapar da degola, além de vencer, a URT terá que torcer contra o Guarani que enfrenta o América. Cumprindo tabela, o Tupi enfrenta a equipe de Patos de Minas após derrota sofrida para o Cruzeiro por 3×0, o que pode gerar mais desânimo a equipe. A URT pode se aproveitar do momento difícil do Galo Carijó.

Radialista Mário Helênio – Juiz de Fora

Já garantido em 1º lugar geral no campeonato, o Atlético deve mandar a equipe reserva para enfrentar o Tupynambás em Juiz de Fora. Com 25 pontos na ponta, o Galo não pode mais ser ultrapassado e tem vantagens para as próximas fases da competição. Já o Baeta busca a vitória para terminar em quinto e correr dos confrontos com as equipes da capital nas quartas. Para isto, além de vencer, a equipe terá que torcer para derrotas de Caldense e Patrocinense. Se sair derrotado de campo, o time ainda terá que torcer contra uma vitória de Tombense diante o Patrocinense para não ficar de fora.

Independência – BH

No gramado do Independência, América e Guarani de Divinópolis medem forças com situações diferentes. O coelho, em terceiro, busca vencer e contar com um tropeço do rival Cruzeiro para terminar em segundo. Já o Guarani quer a vitória para entrar na classificação às quartas. Para isso, além de cumprir seu dever, a equipe deverá torcer contra Tombense e Villa Nova para chegar às quartas.

Mineirão – BH

No maior estádio do estado, Cruzeiro e Caldense se enfrentam em um dos confrontos mais esperados da rodada. Buscando se manter em segundo, depois de perder o primeiro lugar para o maior rival, o Cruzeiro vai com força máxima diante a equipe de Poços de Caldas, que busca o quarto lugar, hoje ocupado pelo Boa, para mandar o jogo das quartas no Ronaldão. Um confronto para entrar para a história das duas equipes.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Renan Diniz/Caldense