Carlinhos Vidente previu lesão de Neymar antes da Copa

O famoso vidente Carlinhos, que previu a queda do avião da Chapecoense e o impeachment da presidente Dilma Rousseff, acertou que Neymar sofreria uma lesão meses antes da Copa do Mundo da Rússia.

No último domingo, o camisa 10 da Seleção Brasileira sofreu uma fissura quinto metatarso do pé direito na vitória do Paris Saint-Germain diante do Olympique de Marselha, por 3 a 0, pelo Campeonato Francês.

Segundo informações, o jogador precisará passar por uma cirurgia para colocar um pino no local e com isso, voltaria aos gramados somente em maio.

De acordo com a previsão de Carlinhos, no entanto, Neymar pode ficar fora da Copa do Mundo. O vidente disse que a lesão o afastaria da competição que vai de 14 de junho a 15 de julho na Rússia.

Além dessa previsão, Carlinhos Vidente também disse que o sonhado hexa também não sairá em 2018. A seleção se não for eliminada nas quartas de final, ficará com o terceiro lugar.

A campeã, de acordo com o vidente, será a Alemanha novamente. Vale lembrar que em 2014, Carlinhos também acertou os quatro primeiros colocados do Mundial disputado no Brasil.

Fonte: O Tempo / Foto: Reprodução