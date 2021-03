Candidata à Musa do Palmeiras, Stela Maynara fala sobre título da Copa do Brasil

Com título da Copa do Brasil, Palmeiras se consolida como o maior campeão nacional.

Campeão da Copa do Brasil 2020 neste domingo (7), ao vencer o Grêmio por 2 x 0, o Palmeiras chegou a sua 15ª conquista nacional, isolando-se como o maior campeão do Brasil com dois títulos a mais que o Flamengo, atual bicampeão brasileiro.

Stela Maynara Alves, mais conhecida por May, é uma jovem modelo brasileira de apenas 26 anos de idade. Nascida em Mogi das Cruzes, São Paulo. Até hoje, a modelo mora na cidade.

‘May’ é fiel ao amor pelo Palmeiras/Foto: Divulgação

Stela Maynara, além de Modelo Suicide Girl, também é arquiteta. A modelo se considera apaixonada por futebol, dança e games. Uma das suas maiores paixões, é o Palmeiras. A equipe que, recentemente foi tetracampeão da Copa do Brasil. A candidata à musa, falou sobre mais esse título do Palmeiras e sobre seu amor pelo clube.

“Foi uma grande vitória para nós, vencemos o campeonato em casa pela quarta vez, do Grêmio, era um título mais que esperado. O time estava com ataque todo preparado e, apesar de um dos gols ter sido anulado, ganhamos e levamos o tão merecido título pelo esforço de todos no campeonato todo. Meu amor pelo time vem desde pequena, pelo meu pai que é fanático por ele e aprendi a amar junto e até venera. Hoje amo, torço, vibro e declaro a todos o meu amor pelo verdão e pelo nosso manto. Avante Palestra”, disse Stela Maynara candidata à Musa do Palmeiras.

SOBRE O CONCURSO MUSA DO BRASILEIRÃO:

Musa do Brasileirão é uma Marca Registrada. Esse é um projeto independente e não tem nenhuma ligação com os times de futebol. As Musas apenas representam seus times de coração.

