Campobelense Matheus Henrique representa MG no campeonato brasileiro de motocross no Paraná

Matheus Henrique estreou bem na primeira etapa do campeonato brasileiro de motocross em Cornélio Procópio/Paraná.

O campobelense fez uma boa largada saindo em segundo lugar, e manteve a posição por quase toda a prova, faltando 2 min e duas voltas para acabar, Matheus levou um tombo e perdeu a posição acabando em terceiro lugar.

Matheus fez um agradecimento a Deus, em suas redes sociais, por não ter acontecido nada com ele, devido ao tombo e à sua família pelo apoio de sempre.

Um jovem brilhante e com um futuro promissor no motocross, Matheus é mais um dos grandes nomes do esporte campobelense, sendo um grande exemplo a todos pelo carisma, comprometimento e claro, pela habilidade sobre as duas rodas.

Fonte: Portal Campo Belo / Foto: Reprodução