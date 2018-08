Campeonato Mineiro de Vôlei 2018: definidas as equipes participantes

Foi realizado na última terça-feira (31), na sede da Federação Mineira de Vôlei, em Belo Horizonte, uma reunião com representantes das quatro equipes que vão disputar o Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino deste ano.

Participaram da reunião coordenada pelo presidente da Federação Mineira de Vôlei, Tomás Mendes, os representantes das equipes do Lavras Vôlei, Sada Cruzeiro, Minas Tênis e Juiz de Fora Vôlei.

Na reunião foram tratados assuntos referentes ao campeonato, que terá início no dia 7 de setembro em Juiz de Fora. A equipe do Lavras Vôlei é a única estreante no campeonato de profissionais.

A reunião contou com a presença do técnico do Lavras Vôlei, Henrique Furtado, do supervisor técnico do Sada Cruzeiro, Luis Sales, do chefe do departamento do Minas Tênis, Carlos Castanheira e do técnico da equipe belorizontina Nery Tambeiro, e ainda com o diretor do Juiz de Fora Vôlei, Maurício Bara e do treinador da equipe juizforana Marcos Henrique do Nascimento.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Jornal de Lavras