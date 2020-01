Campeonato Mineiro 2020 tem seu início nesta terça; CSul listou clubes e seus objetivos para o torneio

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Campeonato Mineiro de 2020 terá seu início na próxima terça-feira (21).

Se de um lado o Atlético trouxe Rafael Dudamel para ser seu novo treinador e segue reforçando seu elenco, do outro o Cruzeiro vive à maior crise da sua história e com isso deverá ter mais de 70% do seu elenco formado por jogadores da base. Rebaixado para Série B, o clube de Adilson Baptista não é considerado favorito ao título em 2020, mesmo sendo o atual bicampeão do torneio.

O América é a equipe da capital que corre por fora, o time de Felipe Conceição bateu na trave do acesso para à Série A do Brasileirão em 2019 e agora conta com a manutenção de sua comissão técnica e reforços para buscar um título que não vem desde 2016.

No interior, o tradicional Vila Nova já não conta com a mesma força de seus tempos áureos, mesmo assim vê em seu estádio o “Alçapão do Bonfim” um trunfo para bons resultados em 2020. No Sul de Minas, o Boa Esporte surge como favorito para à quarta vaga no G-4 do campeonato. A equipe de Nedô Xavier é a atual campeã do interior e tentará repetir o feito em 2020. O Boa manteve sua base de 2019 e começou ainda no ano anterior sua preparação para 2020. Ainda no Sul de Minas, a Caldense aposta em uma equipe jovem para tentar repetir a campanha de 2002 quando foi campeã mineira do interior e 2015 quando chegou à final e foi derrotada pelo Atlético.

No triângulo mineiro, o Uberlândia vê em sua principal meta, à permanência na elite do futebol mineiro, para isso o clube conta com o belo estádio do “Parque do Sabiá” e a força de sua torcida. Em pesquisa feita recentemente, o Uberlândia foi o primeiro colocado em seguidores nas redes sociais dos clubes do interior mineiro.

A URT tem como seu objetivo para 2020, um campeonato melhor do que no ano anterior quando o time foi quase rebaixado para o módulo II da competição. O clube de Patos de Minas, é comandado por Ademir Fonseca e tem como principal destaque o meia Carlos Magno.

O Tupynambás já traçou seu objetivo para o Campeonato Mineiro deste ano, ficar entre os cinco primeiros da competição. O principal destaque do clube de Juiz de Fora, é o lendário atacante Ademilson, de 45 anos.

Ao lado do Boa Esporte, o Tombense surge como favorito para o G-4 da competição. Também na Série C do Campeonato Brasileiro, igual o clube de Varginha e com jogadores experientes como o atacante Adeílson e o meia Ibson que já teve passagens por Porto de Portugal, Santos e Flamengo, à equipe de Tombos, sonha em fazer história na competição.

O Patrocinense aposta em uma equipe jovem para não correr riscos de rebaixamentos em 2020. O time tem média de idade de 24 anos. O principal destaque do clube de Patrocínio é o zagueiro Betão.

Estreante, motivado e estruturado essas são as características do Coimbra, o mais novo clube da elite do Campeonato Mineiro. Nascido em Nova Lima, forjado em Contagem e jogando em Belo Horizonte. Com apenas 34 anos de existência, o clube vive sua melhor fase, se fora do campo o Coimbra conta com um CT invejável com dois campos oficiais, um mini-estádio com arquibancadas, dois campos com dimensões menores, alojamentos para base e profissional, acadêmia, vestiário e auditório, além de ser o primeiro clube a ter energia totalmente renovável por meio de sua usina fotovoltaica construída no local. Dentro de campo o time conta com uma mescla de juventude e experiência para obter bons resultados, destaques para o goleiro Uilson ex-Atlético Mineiro campeão olímpico em 2016, o atacante Bruno Mineiro com passagens pelo América e o treinador Diogo Giacomini ex-base e profissional do Atlético MG

O Campeonato Mineiro terá sua abertura amanhã (21) na partida entre Coimbra x URT, às 20hrs, em Belo Horizonte. Ao longo das 11 rodadas, os 12 clubes brigaram entre si em turno único para ficarem entre os oito melhores que se classificam para as quartas-de-finais. Dois clubes ficam na zona intermediária (não caem e nem se classificam) e dois são rebaixados para o módulo II de 2021. Na fase de quartas-de-finais o 1º enfrenta o 8°, 2º x 7°, 3° x 6° e 4º x 5º, os quatro primeiros terão vantagem de disputarem o jogo decisivo em casa, lembrando que nas quartas-de-finais os jogos são únicos. A partir da semifinal, as equipes de melhores colocações decidem em casa e jogam por dois resultados iguais, sejam dois empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gol, o mesmo critério vale para à grande final. Os clube de melhores colocações sempre decidirão em casa seus jogos.

Redação CSul – Alisson Marques

Foto: Cristiane Mattos