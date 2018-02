A Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer de Elói Mendes, lançou as inscrições para o Campeonato Eloiense de Futebol Amador de 2018, com as Séries A e B. Retirada de fichas é no Mutucão, de segunda a sexta, das 14 as 21 horas, mais informações no telefone 3264-4570.

Fonte: Eloi Mendes News / Foto: Reprodução