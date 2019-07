Campeonato de Fisiculturismo reúne atletas em Caxambú

A Federação Mineira de Fisiculturismo (IFBBMG) realiza nos dias 9 e 10 de agosto em Caxambu, o torneio que reunirá cerca de 100 atletas de Minas, Rio e São Paulo. Eles vão disputar a qualificação e a classificação para o Estadual em 2020 e para os Abertos Nacionais em 2019. A IFBB é a única no país com vínculo ao Comitê Pan-americano, ao Ministério do Esporte e com chancela para classificar fisiculturistas para o próximo Pan-americano no Peru este ano.

A presidente da IFBBMG e vice-presidente da IFBB Brasil, Camila Caverna, revela que a Copa Caxambu foi uma demanda de atletas de fisiculturismo do Sul de Minas, que solicitavam a realização do evento na região como resultado do crescente número de participantes dessa modalidade esportiva.

A II Copa IFBB Minas Caxambu terá 33 categorias femininas e masculinas e contará com a participação do campeão mineiro, Livingstone Pereira, que é de Varginha. Camila Caverna informa que na sexta-feira, dia 09, os atletas serão pesados e medidos para a definição das categorias e no sábado, dia 10, será realizado o campeonato, que é aberto ao público (ingressos no https://www.sympla.com.br/ifbbminas). Os fisiculturistas serão avaliados por árbitros nacionais de Minas, Rio e São Paulo.

Fonte: ASCOM Maio Foto: Reprodução