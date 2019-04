Campeonato Brasileiro tem início neste final de semana pelo país

Séries A e C se iniciam neste sábado (27), enquanto a Série B começa hoje com oito equipes em campo

A partir deste sábado (27), as Séries A e C do Brasileiro terão início pelos gramados do país. Chegou a hora dos principais clubes do Brasil se enfrentaram pela primeira divisão nacional, enquanto as equipes da Série C querem o acesso para buscarem o senhor de chegar a elite.

Série A

Os vinte “melhores” clubes do país estarão em disputa pela taça do Brasileirão a partir deste sábado. O Morumbi será o palco de abertura da maior competição nacional do país. São Paulo e Botafogo se enfrentam em momentos destintos na temporada. Enquanto o fogão não vem vivendo bom momento, acumulando derrotas e eliminações, o São Paulo está a cada dia melhorando sobre o comando do técnico Cuca.

Outro jogo marcante da primeira rodada acontece entre Flamengo x Cruzeiro, duas das equipes favoritas ao título em 2019. A raposa, invicta na temporada, visita o rubro-negro que foi campeão carioca. A vantagem de jogar em casa, no Maracanã, pode ser derrubada pelo adversário que segue 100% na Libertadores.

Em 2018, o Palmeiras conquistou o seu décimo título brasileiro, após vencer o Vasco da Gama em São Januário, por 1–0, isolando-se no posto de maior campeão nacional do futebol brasileiro. Além do campeão, Flamengo, Internacional e Grêmio se classificaram diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2019, além do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil.

Confira abaixo os duelos da primeira rodada:

Série B

A Série B começa antes. Nesta sexta-feira (26), oito equipes entram em campo pela segunda divisão nacional. Operário-PR x América-MG e Brasil de Pelotas x Bragantino fazem as partidas da abertura da competição nos estádios Germano Krüger e Bento Freitas, respectivamente.

Confira abaixo os duelos da primeira rodada:

Série C

O Boa Esporte terá pela frente equipes conhecidas pelo Brasil para tentar voltar à segunda divisão. Com novo técnico e peças importantes que chegaram para compor o elenco, a equipe de Varginha estreia na competição contra o Remo neste sábado (27), às 19h15, no Mangueirão, em Belém-PA. A partida será transmitida ao vivo na internet. O DAZN, serviço de streaming de esportes ao vivo, anunciou que adquiriu os direitos de transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro pelos próximos quatro anos.

Serão transmitidas quatro partidas da terceira divisão nacional por rodada. Visando a chegada da sua plataforma no Brasil, que ainda não tem data de lançamento, o DAZN continuará a disponibilizar algumas partidas, de forma gratuita, no seu canal do Youtube. Assim, os torcedores poderão acompanhar seu time na Série C, antes mesmo do lançamento da plataforma. Até o fim do campeonato, um jogo por rodada estará em uma janela de exposição aberta. Todos os times terão jogos transmitidos.

O DAZN já começa as transmissões neste sábado (27) com o jogo entre Ypiranga x Paysandu, às 17h15. Na sequência, às 19h15, o jogo a ser transmitido será entre Remo x Boa Esporte. No domingo (28), ABC x Náutico abrem a programação, às 18h. O jogo Santa Cruz x Treze, às 20h, fecha a rodada, na segunda-feira (29).

A partida de estreia da competição será entre Tombense e São José, às 16h, também de sábado, em Tombos. No mesmo dia e horário, Volta Redonda e Atlético-AC se enfrentam no Rio de Janeiro, no Estádio Raulino de Oliveira.

Confira abaixo os duelos da primeira rodada:

Grupo A:

Grupo B:

Novas regas do futebol

Algumas alterações nas regras do futebol foram anunciadas pela International Board (IFAB) e já entram em vigor neste Brasileirão. Entre as determinações aprovadas pelo órgão – responsável por gerir o regulamento do esporte -, chamam a atenção a obrigatoriedade que os atletas terão de deixar o campo através da linha mais próxima, além da mudança da interpretação da intenção em lances de ataque em que houver toque da bola na mão. Confira:

1- SUBSTITUIÇÃO: O jogador não precisará mais sair de campo pelo centro quando for substituído, ele será obrigado a sair pela linha mais próxima que ele estiver, seja na lateral, linha de fundo e etc….

2- CARTÕES PARA A COMISSÃO TÉCNICA: O técnico agora poderá ser advertido com cartão amarelo, cartão vermelho, e não só isso, ele pode acumular cartões e ficar suspenso nos próximos jogos. Além do técnico, o preparador físico, o médico, o auxiliar técnico e a comissão técnica inteira poderá ser advertida com cartões.

3- JUIZ E ⚽ AO CHÃO: Com essa nova regra, independente de onde a bola estiver, se ela bater no juiz, o jogo vai parar e será dado bola ao chão. Aí o jogo recomeça.

4- TIRO DE META: Os zagueiros não serão mais obrigados a sair da área no tiro de meta, eles poderão entrar na área e o goleiro poderá sair jogando com eles normalmente.

5- GOLEIROS NAS COBRANÇAS DE PÊNALTIS: Na regra atual, diz que os goleiros são obrigados a ficar com os dois pés na na linha. Com a nova regra, eles poderão ficar com um pé dentro da linha e outro fora da linha pra pegar impulso.

6- BARREIRA NAS COBRANÇAS DE FALTA: Com essa nova regra, o time que vai cobrar a falta, NÃO pode mais colocar jogadores na barreira adversária para atrapalhar a visão do goleiro, eles serão obrigados a ficar 01 (um) metro de distância da barreira adversária. O time que sofre a falta poderá formar a barreira normalmente sem jogadores adversários atrapalhando o goleiro.

7- ⚽ NA MÃO, MÃO NA ⚽: Essa com certeza é a que gera mais polêmica. A partir de 1° de junho acabou o critério de bola na mão ou mão na bola, essa situação será unificada. Ou seja, bateu na mão fora da área é falta, e dentro da área é o mesmo critério, pênalti.

OUTRAS REGRAS QUE AINDA SERÃO AVALIADAS:

1- VAR: A international Board vai avaliar mais atuações do VAR durante o jogo.

2- PÊNALTIS DURANTE O JOGO: A international Board avaliará se manterá rebotes nas cobranças de pênaltis durante a partida, ou seja, se o goleiro pegar, se a bola for na trave ou para fora, não há mais rebote. E também não terá escanteio caso o goleiro defenda a cobrança e a bola vá para fora. O jogo vai parar e recomeçar caso o cobrador perca o pênalti.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Reprodução