Campeonato Brasileiro de Wakeboard define campeões neste sábado

A última etapa do Circuito Brasileiro de Wakeboard acontecerá no próximo dia 02 de novembro, em Bragança Paulista

A 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Wakeboard definirá os campeões brasileiros de 2019 no próximo sábado (2) no Clube Náutico de Russolândia, em Bragança Paulista. A competição é homologada pela Associação Brasileira de Wakeboard (ABW) e receberá os principais atletas do país na briga pelo pódio nas categorias Iniciante, Intermediário e Profissional. Para acompanhar a disputa a entrada é gratuita.

Este ano, na categoria profissional masculina, um dos favoritos ao título é o ídolo brasileiro do esporte, Marcelo Giardi Marreco, que já conta com um ouro em 2007, nos jogos do Rio de janeiro, e uma prata em 2011, no México, e este ano foi selecionado para disputar os Jogos Internacionais de Praia, no Qatar. Caso o atleta leve a medalha de ouro, esta será a 9ª no currículo do esportista. No feminino, destaque para a atual medalha de bronze dos Jogos Pan Americanos de Lima, Mariana Nep, desponta como um dos principais nomes do esporte nacional.

A competição é uma realização da ABW junto a Confederação Brasileira e Esqui Aquático e Wakeboard (CBEAW) e recebe o patrocínio da Nicoboco, Mastercraft e Marreco Wake School – que funciona no mesmo local onde acontecerá a final da competição e durante o ano recebe atletas e interessados em aprender um pouco mais sobre o esporte.

Mais informações:

http://www.abw.com.br/3-etapa-circuito-brasileiro-de-wakeboard-barco-2019—mws-cup.html

Fonte: tropicocomunicacao / Foto: Divulgação