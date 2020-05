Campeonato Alemão será o primeiro entre as grandes ligas a retornar

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Campeonato Alemão (Bundesliga) será o primeiro a retornar dentre as grandes ligas mundiais. Depois da paralisação em virtude da pandemia de Covid-19, a bola voltará a rolar no próximo sábado (16) e em grande estilo, no clássico entre Borussia Dortmund x Schalke 04.

O retorno foi confirmado pelo pela DFL (Liga de futebol alemã) na quinta-feira (7).

A competição terá seu retorno sob uma série de restrições e medidas, dentre elas, jogos sem público e isolamento completo de cada equipe sete dias antes do próximo jogo.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução Twitter BVB