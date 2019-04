Campeões estaduais levantam taças pelo país

O título do Corinthians foi o terceiro consecutivo, todos sob comando do técnico Fábio Carille.

Atlético Goianiense

Após cinco anos, o Atlético-GO é o campeão goiano! Neste domingo, no Olímpico, o Dragão venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Matheus, e conquistou seu 14º título estadual. O título foi encaminhado no último domingo com vitória por 3 a 0 no jogo de ida. O Goiás, que buscava seu segundo pentacampeonato na história, perde a taça e termina mal a competição.

Este é o primeiro título do técnico Wagner Lopes, que já tinha feito bom trabalho no próprio Atlético-GO em 2014 e quase foi campeão goiano no próprio Goiás no ano seguinte – foi demitido na reta final.

Bahia

O 48º título estadual foi conquistado pelo Bahia, no último domingo, na Arena Fonte Nova, com um triunfo por 1 a 0, gol marcado por Gilberto. O Bahia mostra que, aos poucos, vai assimilando os conceitos de Roger. É um time mais paciente na troca de passes e que cria chances com mais naturalidade. Evoluir era preciso, afinal o compromisso agora é a sempre complicada Série A do Brasileiro.

Flamengo

Além da conquista do título do Campeonato Carioca 2019, domingo, no Maracanã, após o 2 a 0 sobre o Vasco, o Flamengo alcançou outro feito marcante: a maior invencibilidade diante do rival em toda a história do confronto. Agora, são 12 jogos seguidos sem perder para os cruz-maltinos – quatro vitórias e oito empates.

Com um orçamento grande, bem maior do que os adversários cariocas, o Flamengo colhe os frutos de um trabalho de equilíbrio financeiro intensificado em 2013. Em um primeiro momento, os dirigentes apertaram o cinto, fizeram investimentos mais discretos e pagaram dívidas. O panorama foi melhorando gradativamente até o clube poder abrir os clubes e gastar grandes quantias.

Athletico Paranaense

O Athletico conquistou seu quarto bicampeonato (já tinha conseguido uma sequência em 1929/30, em 1982/83 e em 2000/01/02) e chegou aos 25 títulos do Campeonato Paranaense. O fim do Campeonato dá início a uma reformulação do Athletico de aspirantes. Os destaques devem ser promovidos ao grupo principal, e outros jogadores serão emprestados. A diretoria rubro-negra vai definir o futuro dos jogadores nos próximos dias.

Avaí

O Avaí conquistou o Campeonato Catarinense de 2019 ao vencer a Chapecoense nas penalidades na tarde deste domingo. A 17ª taça da história não faz o Leão da Ilha subir de posição no ranking de títulos estaduais, mas reduz a vantagem do rival Figueirense para apenas um troféu.

O clube azurra não conquistava o campeonato há sete anos. O último havia sido em 2012, diante do Furacão. O segundo título do Leão nesta década mostra também o equilíbrio de forças entre os principais times do estado.

Fortaleza

O Castelão pulsou em azul, vermelho e branco neste domingo. Com direito a mosaicos antes e um futebol inteligente e eficiente depois, Rogério Ceni comandou o Tricolor ao título estadual na Arena Castelão. O Ceará, que precisava vencer por dois gols de diferença, sequer chegou ao primeiro. Méritos de um time que soube não só administrar a vantagem, mas ampliá-la com Roger Carvalho aos nove minutos do primeiro tempo.

Rogério Ceni chega a mais um título com o Fortaleza. O primeiro foi a Série B em 2018. O Cearense é o segundo da lista. O Fortaleza está nas semifinais da Copa do Nordeste e busca mais um troféu para a galeria e para o currículo de Rogério Ceni.

CSA

A festa foi grande no Rei Pelé após o CSA conquistar o título alagoano – o 39º na história do clube. Os jogadores não perderam tempo, registraram toda a comemoração nas redes sociais. O título veio após a vitória nos pênaltis sobre o CRB, nesse domingo. Teve volta olímpica em campo, cantoria e muitas selfies. Esse foi o primeiro título estadual da maioria dos jogadores que estão no CSA.

