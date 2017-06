Caldense viaja com mais dois desfalques para jogo decisivo com o Boavista

A Caldense já está a caminho de Saquarema para o jogo decisivo contra o Boavista neste domingo (25), às 18h, no Estádio Elcyr Resende. A equipe embarcou às 7h30 desta sexta-feira (23) para Itaboraí (RJ), onde vai ficar hospedada até o dia do jogo. Na delegação, no entanto, dois novos desfalques.