Caldense vence São Bento no primeiro jogo-treino da temporada

Amarildo marcou o gol da vitória da ‘Veterana’.

A Caldense enfrentou o São Bento em Sorocaba-SP no Estádio Municipal Walter Ribeiro na manhã deste sábado (16). A ‘Veterana ‘venceu por 1 a 0 com gol do atacante Amarildo aos 12 minutos do segundo tempo.

O time de Poços de Caldas começou com João Paulo, Gabriel Tonini, Morais, Hícaro Reis, Caio Ribeiro, Franklin, Lucas Silva, David Lazari, Danilo Belão, Amarildo e Rincon. Logo aos três minutos, os donos da casa tiveram uma chance clara e acertaram a trave.

Caldense e São Bento irão disputar a Série D em 2021/Foto: Renan Muniz/Caldense

Nos primeiros minutos, a Caldense marcou atrás da linha da bola e estava bem postada. Ao longo do primeiro tempo foi encontrando espaços para atacar e passou a estar mais presente no campo ofensivo. Aos 30 minutos, Gabriel Tonini aproveitou bobeada da defesa, chutou, o goleiro espalmou, a bola foi entrando e o zagueiro tirou em cima da linha.

Na etapa complementar, o técnico Marcus Paulo Grippi promoveu algumas alterações na equipe. Aos 12, Amarildo recebeu bela enfiada de bola, saiu frente a frente com o goleiro e bateu no canto para abrir o placar. Depois mais substituições foram feitas e a Caldense ficou com um time distinto, assim como o São Bento.

A Veterana foi para cima em busca de ampliar o marcador, mas o placar já estava definido. São Bento 0 x 1 Caldense. O clube de Poços de Caldas volta a campo segunda-feira (18) em jogo-treino contra a Ponte Preta 15h30 em Campinas, a princípio no Estádio Moisés Lucarelli.

Fonte e fotos: Renan Muniz/Caldense