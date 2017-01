Caldense vence jogo-treino contra o Independente de Limeira

A Caldense venceu o Independente de Limeira por 1 a 0 em jogo-treino disputado na tarde desta terça-feira (17) no Centro Rural do Pinhal, em Limeira, interior de São Paulo. O gol foi marcado aos 34 minutos do primeiro tempo pelo atacante Edu Silva.

Para o segundo teste da equipe antes da estreia no Campeonato Mineiro, o treinador Tiago Oliveira entrou em campo com a seguinte escalação: Neguete, Grafite, Marcelinho, Hélio, César, Mineiro, Thiago Carpini, Éwerton Maradona, Zambi, Edu Silva e Rafael Estevam. Segundo Oliveira, desta vez, o elenco conseguiu criar mais jogadas do que contra o Ituano, quando o time perdeu por 2 a 1.

– Ofensivamente foi um jogo melhor do que contra o Ituano, até a organização em campo foi melhor. Estamos evoluindo cada vez mais e isso é o mais importante. Criamos bastante oportunidade de gols, umas 10 a 15 – contou Oliveira.

Ainda segundo o treinador, o amistoso serviu para testar algumas peças em outras posições, já que alguns jogadores ainda estão no departamento médico.

– A gente tem que testar. O Maradona testamos na outra partida, hoje testamos o Zambi um pouco mais como centroavante. Os jogos-treino estão sendo para isso, para a gente testar essas opções. Sabemos que temos que melhorar muita coisa ainda para a estreia contra a URT, mas o importante é a evolução na parte ofensiva e vamos para mais um amistoso no sábado contra o São Caetano – disse o treinador.

O autor do único gol da partida concordou com o treinador ao falar sobre a atuação da equipe.

– O time segurou ao máximo, criou bastante possibilidade de gol. Acho que foi um bom teste para a gente e ficou de bom tamanho. O Oliveira sempre pede para a gente criar bastante finalização e tive a oportunidade de finalizar de fora da área e fazer o gol – contou o atacante Edu Silva.

O próximo jogo-treino confirmado está marcado para o dia 21 de janeiro, quando a Caldense enfrenta o São Caetano, em Águas de Lindóia (SP). Já a estreia do clube no Campeonato Mineiro acontece no dia 29 de janeiro contra a URT, em Patos de Minas (MG).

Via: G1