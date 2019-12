Caldense treina forte rumo a temporada 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

Após a pausa para o Natal, o elenco da Caldense retomou as atividades no Ninho dos Periquitos na tarde da última sexta-feira (27). No sábado o elenco realizou trabalhos em dois períodos, manhã e tarde. No domingo o elenco irá trabalhar somente na parte matutina e depois se reapresenta na segunda-feira às 9 horas.

Durante os trabalhos do final de semana, o plantel realizou exercícios na sala de musculação e também fez um circuito de core, com treinamento funcional. Foram feitas ainda movimentações técnicas e táticas com bola visando a preparação para o Campeonato Mineiro 2020. No domingo pela manhã será realizado um trabalho de potência e velocidade específica. A atividade estava marcada para a parte da tarde, mas foi antecipada pela comissão técnica.

A Veterana tem mais dois jogos-treino agendados, antes de sua estreia no estadual contra o América-MG às 20h30 em BH no dia 22 de janeiro. Dia 10 de janeiro contra o Bragantino às 10 horas da manhã em Itu-SP, no Spa Sport Resort. E dia 15 de janeiro frente ao XV de Piracicaba às 15h30, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba-SP.

Fonte e fotos: Assessoria Caldense