Caldense Sub-23 goleia e avança para as quartas do Campeonato Regional de Futsal

Na noite de quinta-feira (30), a equipe Sub-23 de futsal da Caldense retornou à Campos Gerais-MG para a última partida da fase de grupos do Campeonato Regional. A Veterana enfrentou o Entre Amigos e venceu com goleada de 12 a 3.

Com o resultado, o Verdão garantiu sua classificação e avançou para as quartas-de-final da competição. Agora a equipe aguarda a definição do seu próximo adversário e da data da partida. Nos dois primeiros confrontos da competição, a Veterana havia empatado com a LPF em 3 a 3 e perdido para Campo do Meio pelo placar de 6 a 4.

“Fizemos um grande jogo e apresentamos uma evolução enorme em relação às duas primeiras partidas. Isso nos fortalece bastante para entrarmos firmes na próxima fase em busca do título” – comentou o técnico Juninho Pereira.

“Montamos essa equipe Sub-23 com a intenção de disputar campeonatos do Interior de São Paulo e de Minas Gerais. Além de revelar jogadores para a equipe principal adulta de futsal. O projeto promete trazer bons frutos” – disse o diretor de futsal Meloto.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação Caldense