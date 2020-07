Caldense só depende de si para avançar às semifinais do Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Clube está no G-4 e dependerá apenas de suas próprias forças para chegar à próxima fase do campeonato.

Restando duas rodadas para o término da primeira fase do Campeonato Mineiro, a Caldense está na briga por uma das quatro vagas para as semifinais da competição e só depende de si para alcançar o objetivo. De acordo com cálculo estatístico do site “Chance de Gol”, a Veterana tem 92,9% de chance de classificação.

A Caldense está na quarta posição com 17 pontos. Atrás de América (21 pontos), Tombense (20 pontos), Atlético (18 pontos) e à frente do Cruzeiro, concorrente direto, que soma 14 pontos. O Verdão tem 5 vitórias na competição e 6 gols de saldo, já a equipe celeste tem 4 triunfos e 2 tentos de saldo.

A Caldense tem jogos contra Tupynambás e Cruzeiro. Já a Raposa enfrenta a URT e depois a própria Veterana. Dependendo de uma combinação de resultados, o Verdão pode garantir matematicamente sua classificação já na próxima rodada. Isso acontece se a Caldense vencer o Tupynambás e o Cruzeiro não vencer a URT; ou ainda se a Veterana empatar com o time de Juiz de Fora e contar com derrota da equipe celeste e um tropeço do Patrocinense (que tem 12 pontos) contra o Boa Esporte.

Para não depender de outros resultados, a Caldense também se classifica se vencer os dois jogos, ou se vencer o Tupynambás e pelo menos empatar com o Cruzeiro. Além disso, caso derrote o Tupynambás, dependendo do resultado do Cruzeiro frente a URT, a Veterana poderá até perder para a equipe da capital da última rodada. Se perder para o Tupynambás, dependendo do saldo de gols e do resultado da Raposa, poderá jogar pelo empate na última rodada.

Fonte e foto: Renan Muniz/Caldense