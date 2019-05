Caldense segue viagem para Brasília, onde ficará concentrada para encarar o Sobradinho-DF

A Veterana realizou uma atividade pela manhã desta sexta-feira (10) no CT e após o almoço embarca para sua segunda partida na Série D 2019. A delegação irá de ônibus até o aeroporto Viracopos em Campinas-SP e pegará um voo às 18h35 para Brasília, onde ficará concentrada no Hotel Saint Moritz Express. A chegada ao destino está prevista para 20h30.

No sábado (11) a equipe irá encarar o Sobradinho às 16 horas no Estádio Augustinho Lima, em Sobradinho-DF. De acordo com a parceria estabelecida com a CBF, a partida será transmitida ao vivo no site mycujoo.tv, o link poderá ser acessado através do Facebook da Caldense no dia do jogo.

A partida poderá ainda ser acompanhada pela Rádio Mantiqueira FM, que estará presente no estádio para a jornada esportiva. A Rádio Cultura e a Mak Rádio também farão cobertura do duelo. Após o jogo, o plantel retorna ao hotel e voa de volta para Campinas com saída às 9h35 da manhã, depois retorna de ônibus para Poços de Caldas.

Viajam os seguintes atletas: Alyson, Artur, Bruninho, Calebe, Denílson, Franklin, Gabriel Tonini, Guilherme Martins, João Paulo, João Victor, Leleco, Lucas Mufalo, Lucas Silva, Mariotto, Morais, Rafael Rosa e Tharsus. Além de Luisão, Marcus Paulo Grippi, Guga, Vhenycius, Felipe Pezzo, Renan Muniz, Milton e Carlinhos.

O meia Júlio Magalhães, que tem contrato com o clube até a próxima terça-feira, dia 14, ainda não aceitou a proposta de renovação oferecida pela Caldense. As partes concordaram em prorrogar o contrato até o final do Campeonato Mineiro 2020, mas não chegaram a um acordo financeiro. Além disso, o atleta exige uma cláusula de liberação caso receba proposta de outras equipes, o que não é aceito pela Veterana. Por conta disso, a comissão técnica alviverde optou por não levar o atleta para a viagem, já que não sabe se poderá contar com o jogador no restante da competição.

Retrospecto

Caldense e Sobradinho nunca se enfrentaram por um jogo oficial. A Veterana vem de vitória na estreia da competição nacional contra a Portuguesa-RJ por 2 a 1 e está na segunda posição do grupo A12. Já o Sobradinho foi derrotado fora de casa pelo Vitória-ES por 2 a 0 e ocupa a quarta posição do grupo. No outro confronto da rodada, a Portuguesa-RJ recebe o Vitória-ES no sábado às 15h.

No total são 17 grupos de quatro equipes. Classificam-se para a segunda fase os primeiros colocados de cada grupo e os quinze melhores segundos colocados. A etapa de mata-mata está agendada para começar dia 16 de junho, com partidas de ida e volta, sempre aos domingos, até a grande final em 11 de agosto e 18 de agosto.

Amarelados

Por ser apenas a segunda rodada da competição, o Verdão não tem jogadores pendurados. Entretanto, os atletas Denílson, Mariotto, Rafael Rosa, Artur e Júlio Magalhães levaram um cartão cada na competição, assim como o técnico Marcus Paulo Grippi. Mariotto e Denílson são os autores dos gols da equipe no campeonato.

Arbitragem

A arbitragem ficará a cargo de Fábio Santos de Santana, com os assistentes Rener Santos de Carvalho e Fábio Nascimento da Silva, todos integrantes do quadro de árbitros do Acre. Além do quarto árbitro Maguielson Lima Barbosa e do analista de campo Jamir Carlos Garcez, ambos do Distrito Federal.

Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Fotos: Renan Muniz / Caldense