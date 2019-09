Caldense sedia lançamento do livro “Sérgio Lira e os Velhinhos da Santa Ceia”

Pin Compartilhar 0 Compart.

O escritor e jornalista Odair Camillo, publicou um livro em homenagem à Sérgio Alvisi, o popular Lira, conhecido por suas produções culturais, carreira no rádio e até mesmo no mundo esportivo. A cerimônia de lançamento aconteceu na noite desta quarta-feira (04), no Salão do Piano’s Bar, sede da Caldense.

A obra com o título “Sérgio Lira e os Velhinhos da Santa Ceia”, relata acontecimentos e causos de Lira e seus amigos, que se reúnem frequentemente para comentarem as notícias da cidade. Sérgio prestou grandes serviços à Caldense e tem uma bela história com o clube. O livro dedica três capítulos à Veterana. São eles: “A.A. Caldense nos tempos de Lira”, “Voando com Buzuca no avião do Sebastião Navarro” e “Bons tempos aqueles! Caldense 57 partidas invictas”.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Renan Muniz / Caldense