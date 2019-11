Caldense sedia a 15ª edição da Copa Lázaro Walter Alvisi de Futsal

Pin Compartilhar 0 Compart.

Começou na noite de terça-feira (04) a XV Copa Lázaro Walter Alvisi de Futsal, que é realizada na sede social da Caldense desde 2017. Antes dos jogos começarem, houve desfile de todas as 15 escolinhas inscritas, para um bom público presente no Ginásio Ronaldo Junqueira.

São três chaves de cinco times, com garotos nascidos em 2011, 2012 e 2013. Classificam-se os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros. Posteriormente as equipes se enfrentam nas quartas, semi-final e final. As quatro melhores escolinhas receberão troféu e medalhas, assim como o artilheiro e o goleiro menos vazado.

Na rodada de abertura, a Caldense venceu o Bate Bola por 4 a 0, depois a Curimbaba/Yoorin venceu URCP por 4 a 0 e por fim a equipe denominada Veterana foi superada pelo FutPoços por 9 a 2.

As partidas serão realizadas sempre às segundas e sextas na Caldense e às quartas no ginásio Miguel Zanetti, a partir das 19h30, até o dia 06 de dezembro, quando acontece a grande final.

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa Caldense