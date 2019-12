Caldense sai vitoriosa de mais um jogo-treino

O autor do único gol da partida foi João Victor que abriu o placar logo no 1° tempo. Parceira do Boa Esporte a equipe do Mato Grosso faz sua pré-temporada na região, a equipe disputou a partida com o uniforme da equipe Boveta.

A Caldense segue vitoriosa de olho na temporada 2020. No dia 29 de novembro, a Veterana venceu o Juventus por 1×0, em São Paulo.