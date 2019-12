Caldense perde para o Pouso Alegre em duelo sul-mineiro

Caldense e Pouso Alegre realizaram na manhã da última segunda-feira (23), um jogo-treino preparatório para a temporada 2020. Partida realizada no Ronaldão, em Poços de Caldas, terminou com vitória do Pousão pelo placar de 2 a 1, com dois gols de André Tavares para os visitantes e de Luan Costa, de pênalti, para a Veterana.

O Jogo

O primeiro tempo da partida for marcado pelas faltas. A bola praticamente não rolava, os dois times chegavam forte na marcação e brigavam muito pelo espaço. O Pouso Alegre chegou ao ataque pela primeira vez aos 16 minutos. Matheus avançou pela direita e cruzou rasteiro para André Tavares escorar para o fundo das redes. Na sequência Nathan bateu consciente de fora da área para grande defesa do goleiro Cairo. Depois em falta frontal contra o Verdão, Alyson fez grande defesa.

Aos 32 minutos o volante Franklin recebeu “cartão vermelho” por uma chegada forte e foi convidado a se retirar, André Mensalão entrou em seu lugar. Momentos depois, Alyson foi exigido duas vezes e fez duas defesas difíceis. Aos 37, em um contra-ataque, o Pouso Alegre escapou pela direita e André Tavares novamente recebeu na cara do gol para fazer o segundo. A Veterana tentou diminuir aos 43 com Nathan em cobrança de falta no ângulo, mas o goleiro Cairo foi buscar.

Na etapa complementar a Caldense voltou bastante modificada e ao longo do segundo tempo foram entrando outros jogadores. Atuaram: Fraga (Charles), Arthur, Guilherme Martins, Victor Françoso (Franklin), Verrone, Lucas Mufalo, André Mensalão (Léo Rafael), Luciano Mandi, Vini, Carlinhos e Luan Costa.

O jogo continuou truncado, com muitas faltas e sem chances de gol. Aos 16 minutos o Pouso Alegre chegou a fazer o terceiro gol, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada. Aos 39 minutos a arbitragem viu um desentendimento entre jogadores das duas equipes e “expulsou” Victor Françoso, Franklin entrou em seu lugar. Na sequência o arqueiro Charles foi exigido e fez grande defesa, no rebote se recuperou e operou um milagre. A Veterana passou a pressionar no final mas não conseguia finalizar. Aos 49 minutos, Luan Costa recebeu uma bola próximo à marca do pênalti e foi derrubado. O árbitro marcou a penalidade, o próprio Luan foi para a cobrança e diminuiu.

Resumo das equipes

Essa foi a primeira derrota da Caldense na pré-temporada. A equipe já havia vencido o Juventus-SP (1×0), o Operário-MT (1×0) e o Grêmio Osasco-SP (4×1). Já o Pouso Alegre vinha de derrota para o Boa Esporte (2×0) e venceu seu primeiro jogo na fase de preparação para a próxima temporada.

Fonte: Assessoria Caldense

Foto: Renan Muniz/Caldense