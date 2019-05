Caldense oficializa contratação do experiente meia Guly

A Caldense oficializou na tarde desta quinta-feira (16) a contratação do experiente meia atacante Guly, que irá reforçar a equipe na Série D 2019. Guly estava treinando com o plantel alviverde há algumas semanas, teve sua decomentação regularizada e está à disposição da comissão técnica.

Guilherme do Prado Raymundo, seu nome real, está com 37 anos, tem 1,91m e conta com passagens por diversos clubes renomados. Começou na Portuguesa Santista em 2001, depois rodou pela Europa, em equipes principalmente da Itália e Inglaterra, com destaque para Fiorentina e Southampton. Em 2016 retornou ao Brasil e defendeu times como Ituano, Botafogo-SP, Luverdense e XV de Piracicaba. Recentemente estava no Grêmio Osasco.

Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Fotos: Renan Muniz / Caldense