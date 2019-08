Caldense Master enfrentará Santos Classic no dia 7 de setembro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em comemoração aos 94 anos da Veterana e aos 40 anos do Estádio Ronaldão, no dia 7 setembro serão realizados jogos comemorativos no estádio.

O evento tem como destaque a participação da equipe de futebol master do Santos Futebol Clube, o Santos Classic, que reúne craques do passado da equipe alvinegra, além da presença do grande craque Pepe, o “Canhão da Vila”, grande ponta-esquerda que fez história no futebol brasileiro.

Confira a programação das partidas do dia 7 de setembro no Estádio Ronaldão:

9h30 Caldense x Curimbaba/Yoorin

10h30 Coopoços x Futpoços

11h30 Alphas x B.Bola Campestre

Futebol Feminino

13h Juventude x Gremio/Big Pão

Master +50

14h Master Caldense x Master Society

Sub-7

15h30 Coopoços x Curimbaba/Yoorin

16h Caldense Master x Santos Classic

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa Caldense