Caldense mantém base da zaga menos vazada da primeira fase da Série D para o Mineiro 2020

A Associação Atlética Caldense acertou a permanência dos zagueiros Morais, Guilherme Martins, Lucas Mufalo e do lateral esquerdo Rafael Rosa para o Campeonato Mineiro 2020. Os jogadores integraram a defesa alviverde na Série D 2019, que foi a menos vazada na primeira fase da competição, com apensa 1 gol sofrido em 6 jogos.

Morais e Guilherme Martins, de 23 e 19 anos, respectivamente, formaram a dupla de zaga titular da Veterana na competição nacional. Com bom senso de posicionamento, entrosamento e marcação forte, a dupla se destacou durante o campeonato. Lucas Mufalo, de 21 anos, também teve papel importante na campanha da equipe. Quando acionado, mantinha o nível defensivo, sempre com muita garra e espírito de liderança.

Rafael Rosa, de 22 anos, começou jogando todas as partidas da Caldense na Série D, com exceção do confronto do returno contra a Portuguesa-RJ, fora de casa. Chamou a atenção pelo comprometimento tático e qualidade técnica, tanto no ataque, quanto na defesa. Agora os quatro jogadores irão defender o Verdão no estadual de 2020.

O elenco alviverde será apresentado oficialmente no dia 14 de novembro, às 14 horas, no CT Ninho dos Periquitos.

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa Caldense