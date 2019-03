Caldense leva gol bobo, perde para o América e dá adeus ao Campeonato Mineiro

A Caldense entrou em campo na noite desta segunda-feira (25) para encarar o América-MG pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. Em um jogo muito faltoso, a Veterana fez uma boa marcação e até teve chances de gol, mas levou um gol bobo no final da partida e na tentativa de empatar levou o segundo e foi eliminada da competição.

O jogo

Desde o início, o jogo foi muito truncado. Os dois times marcavam forte e não davam espaço para o adversário jogar. As faltas eram inúmeras, a bola praticamente não rolava. Entretanto, aos 15 minutos, Salatiel recebeu lançamento, avançou e bateu cruzado para grande defesa de Fernando Leal.

Aos 31 o Colho teve sua primeira oportunidade, com Marcelo Toscano, que arriscou de longe, para fora. Nove minutos depois, Juninho também experimentou, mas jogou por cima da meta. No último lance da primeira etapa, Junior Viçosa chutou rasteiro e Omar não teve dificuldades para defender.

No segundo tempo, o jogo seguiu no mesmo panorama. Os donos da casa com mais posse de bola e a Caldense bem postada buscando contra-ataques. A partida parecia caminhar para o empate e, como consequência, disputa em pênaltis. Porém, aos 38 minutos, em uma falta cobrada rápida no campo de defesa da Veterana, Jean recuou para Omar. O goleiro alviverde tocou de lado para Renato, a bola escapou e sobrou para Junior Viçosa, que mandou por cobertura e Matheusinho completou de cabeça para abrir o placar.

Precisando correr atrás do resultado, o Verdão foi com tudo para cima, abriu espaço e em um contra-golpe nos acréscimos acabou levando o segundo gol. Após cruzamento na área, a bola caiu nos pés de João Paulo, que teve a tranquilidade para limpar o lance e bater em diagonal para fechar o marcador. América 2 x 0 Caldense.

E agora?

Com isso, a Veterana deu adeus ao estadual. A equipe terminou a competição na sexta colocação, garantiu vaga para a Série D 2020 e fica na expectativa de se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem, já que quatro vagas estão disponíveis e novas vagas podem ser abertas caso Cruzeiro, Atlético e América, por exemplo classifiquem através do Brasileirão.

Futuro da equipe

Durante a semana a diretoria alviverde irá se reunir para definir o futuro da equipe. A Caldense volta a campo no dia 04 ou 05 de maio na estreia da Série D contra a Portuguesa-RJ no Ronaldão.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Renan Muniz / Caldense