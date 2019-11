Caldense irá percorrer 5.118 km durante a primeira fase do Mineiro 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

A tabela oficial do Campeonato Mineiro 2020 foi divulgada. A Caldense fará seis jogos em casa e cinco fora. No total, a equipe alviverde irá percorrer aproximadamente 5.118 km ao longo da primeira fase da competição, considerando ida e volta. A nível de comparação, no estadual de 2017 o Verdão se deslocou 8.048 km, no de 2018 4.220 km e no de 2019 5.760 km.

A trajetória de viagens da Veterana irá começar na 1ª rodada, quando a equipe enfrenta América-MG. Serão 444 km do CT até a Arena Independência em BH, 888 km contando a volta. Pela 3ª rodada o time roda 572 km até Patos de Minas para jogar contra a URT, somado ao retorno são 1.144 km. Depois, na 6ª rodada, a equipe retorna à capital mineira para encarar o Atlético, são mais 888 km de deslocamento.

Posteriormente, já pela 9ª rodada, a delegação segue para sua rota mais longa, Tombos, a 664 km de distância. Na semana seguinte, pela 10ª rodada, o adversário da vez é o Tupynambás, em Juiz de Fora, são mais 435 km na conta. Nessas duas partidas, as quilometragens devem ser multiplicadas por dois devido ao retorno à Poços de Caldas. Sendo assim, o percurso total da Caldense chega a 5.118 km.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Renan Muniz / Arquivo