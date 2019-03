Caldense inaugura estrutura específica para treinamento de cricket

O cricket vem se consolidando cada vez mais na Caldense e em Poços de Caldas. Visando oferecer melhor qualidade aos praticantes, o clube inaugurou na tarde desta quarta-feira (27) três “nets”, estrutura específica para treinamento da modalidade.

Cada “net” consiste em um espaço em forma de corredor revestido por grades onde os batsman utilizam para treinar rebatidas, enquanto os bowlerspraticam arremessos em direção ao wicket. A cerimônia de inauguração contou com a presença do vereador Lucas Arruda e do presidente do clube Rovilson Ribeiro

“Temos vários patrocinadores que estão nos ajudando a criar centros de treinamento na cidade, que hoje conta com aproximadamente 3000 praticantes. Isso possibilita melhores condições de treinamento, mais segurança e um nível de estrutura comparável a qualquer lugar do mundo” – comentou o professor Matt Featherstone.

A Caldense conta hoje com nove atletas que representam a Seleção Brasileira. Duas delas, Renata de Sousa e Roberta Avery, foram convocadas para representar a América do Sul, contra a América do Norte, nos Jogos de Miami, que acontecerão em abril.

Fonte: Assessoria de comunicação Caldense / Fotos: Renan Muniz / Caldense