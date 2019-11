Caldense fecha com dois meio-campistas para o Campeonato Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Associação Atlética Caldense acertou a contratação de mais dois reforços para o Campeonato Mineiro 2020. Os meio-campistas André Mensalão e Matheus Humberto, que atuam tanto na armação de jogadas, quanto na marcação.

André Luiz Leão Lima nasceu na região metropolitana de Belém-PA, em 21/06/1990, está com 29 anos e tem 1,74 m. Ao longo da carreira acumula passagens por times tradicionais como Gama, Londrina e Treze-PB. Em 2018 defendeu Moto Club, Cuiabá e Rio Claro e em 2019 vestiu a camisa do Maringá.

Matheus Humberto Maximiano é natural de Campinas, interior paulista. Nasceu em 31/05/1989, está com 30 anos e tem 1,86 m. Também passou por diversas equipes conhecidas, entre elas Guarani, Avaí, Portuguesa, Maringá e Penapolense. Em 2016 e 2017 jogou no futebol japonês, pelo Thespa Kusatsu. Seu último clube foi o Nacional-SP, onde fez boas partidas na Série A2 do Campeonato Paulista.

A apresentação oficial do elenco alviverde será nesta quinta-feira, dia 14, às 14 horas, no Auditório do Sest/Senat, ao lado do CT Ninho dos Periquitos.

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa