Caldense faz 9 a 6 nos Meninos da Villa e avança para as quartas de final da Copa TV Plan de Futsal

A Caldense garantiu sua vaga para as quartas de final da 5ª Copa TV Plan de Futsal ao vencer os Meninos da Villa pelo placar de 9 a 6 na noite desta quarta-feira (03) no Ginásio Arthur de Mendonça Chaves. Os gols da Veterana foram marcados por Léo Caxeta (3), João Paulo (2), Bieto (2), Gabriel Luz e Deivid.

No outro jogo da rodada o Guarani Walter World superou o Grêmio Ipuinense por 7 a 1 e também avançou na competição. Com isso, o Verdão terminou a primeira fase na liderança da Chave A invicto com 8 pontos, à frente do Guarani com 5. Grêmio Ipuiunense e Meninos da Villa, que somaram três pontos, não classificaram.

A equipe alviverde agora aguarda o desfecho da fase classificatória para conhecer seu próximo adversário.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação Caldense