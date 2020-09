Caldense estreia no próximo domingo na Série D

Veterana encara o Brasiliense, às 15h, no Mané Garrincha.

A CBF publicou em seu site oficial no final da noite desta segunda-feira (14), a data e o horário da estreia da Caldense na Série D do Campeonato Brasileiro 2020. A Veterana irá encarar o Brasiliense no domingo (20) às 15 horas no Estádio Mané Garrincha em Brasília-DF. O confronto será exibido ao vivo pelo site mycujoo.tv e pelo aplicativo MyCujoo.

O Verdão aguardava o adversário de estreia desde a divulgação da tabela básica da competição nacional, já que o oponente viria do confronto preliminar entre Tocantinópolis e Brasiliense. A equipe do Distrito Federal foi superada na partida de ida por 1 a 0, mas venceu o segundo jogo por 4 a 0 e ficou com a vaga. Sendo assim o Grupo A6 ficou da seguinte forma: Caldense-MG, Brasiliense-DF, Atlético-BA, Tupynambás-MG, Gama-DF, Villa Nova, Bahia de Feira-BA e Palmas-TO.

A Confederação Brasileira de Futebol havia divulgado na semana passada a tabela detalhada com as datas, horários e locais dos jogos do primeiro turno da Série D. As informações dos jogos do segundo turno serão divulgadas nas próximas semanas.

Fonte e foto: Renan Muniz/Caldense