Caldense estreia na Série D contra a Portuguesa-RJ neste sábado no Ronaldão

Neste sábado, dia 04, às 19h no Ronaldão a Caldense irá estrear na Série D 2019, contra a Portuguesa-RJ. Essa será a quinta participação alviverde na competição. Os ingressos para a partida podem ser adquiridos antecipadamente a partir de quinta-feira. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

Retrospecto na Série D

A primeira participação da Caldense na quarta divisão do futebol nacional foi em 2015, quando quase conseguiu o acesso para a Série C. Na fase de grupos, enfrentou Rio Branco, Aparecidense, Comercial e Operário. Em 8 jogos, somou 14 pontos e ficou no segundo lugar do grupo. Nas oitavas de final superou o mesmo Rio Branco e ganhou o direito de disputar o acesso com o Ypiranga de Erechim. Após dois empates por 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis e a Veterana foi eliminada por 4 a 3.

Em 2016, os grupos passaram a ter quatro times. O Verdão encarou Espírito Santo, Boavista e Audax. Fez uma das melhores campanhas entre todos os clubes da competição e classificou na liderança com 13 pontos. Porém, logo na segunda fase, foi desclassificado novamente nos pênaltis, dessa vez pelo Anápolis por 7 a 6.

No ano de 2017 o grupo estava esperançoso, pois havia montado um elenco com diversos nomes conhecidos da torcida. Na primeira fase, encarou os mesmos adversários do ano anterior, mas por um série de fatores os resultados não vieram e a equipe ficou em último lugar de seu grupo com apenas 6 pontos e deu adeus ao sonho de subir de divisão.

Na temporada de 2018 a Caldense teve uma nova chance. Enfrentou Maringá, Madureira e Linense na primeira fase, mas fez os mesmo 6 pontos do ano anterior e não conseguiu avançar na competição. Em 2019 o plantel conta com diversos jogadores jovens e outros mais experientes, todos cheios de vontade para dar à nação alviverde o tão sonhado acesso.

Modo de disputa

O Verdão integra o grupo A12 junto com Portuguesa-RJ, Sobradinho-DF e Vitória-ES. No total são 17 grupos de quatro equipes. Classificam-se para a segunda fase os primeiros colocados de cada grupo e os quinze melhores segundos colocados. A etapa de mata-mata está agendada para começar dia 16 de junho, com partidas de ida e volta, sempre aos domingos, até a grande final em 11 de agosto e 18 de agosto.

Arbitragem

Caldense e Portuguesa nunca se enfrentaram por um jogo oficial. A arbitragem ficará a cargo de Rafael Gomes Felix da Silva, com os auxiliares Gustavo Rodrigues de Oliveira e Veridiana Contiliani Bisco. Além de Leonardo Rotondo Pinto (quarto árbitro) e Joel Tolentino da Mata Junior (analista de campo).

Ingressos

Os ingressos para a partida custam 20 reais a inteira e 10 reais a meia. As entradas serão vendidas na sede social da Caldense, Rua Pernambuco 1145, na quinta e sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 18h. No sábado os bilhetes serão vendidos somente no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira a partir das 17h. Os portões abrem às 18h. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita, desde que apresentem documentos que comprovem a idade. Estudantes e idosos pagam meia-entrada. Sócio-torcedores têm entrada livre.

O torcedor que deseja economizar com a compra de ingressos pode optar pelo programa “Sócio-torcedor Gorillaz”, que oferece entrada livre a todos os jogos com mando de campo alviverde na competição e uma série de benefícios. O pacote custa 30 reais para renovação e taxa única de 40 reais para novas adesões.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Renan Muniz / Caldense / Arquivo