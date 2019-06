Caldense está focada no duelo contra o Ituano pelo primeiro mata-mata da Série D

A Caldense encerrou a primeira fase da Série D com 16 pontos, na liderança do grupo A12 e com a melhor campanha entre os 68 times da competição. No próximo final de semana, começam os jogos de mata-mata, com partidas de ida e volta, em confrontos regionalizados. Quem vencer no placar agregado avança para as oitavas de final, se houver empate a disputa será nos pênaltis. Não existe o critério de gol qualificado fora de casa.

O Verdão irá enfrentar o Ituano, domingo às 16 horas, no Estádio Novelli Junior em Itu-SP. A delegação alviverde irá viajar no sábado às 13 horas, após treinar pela manhã. Serão aproximadamente 240 km até o interior paulista, em viagem estimada de três horas e meia. A equipe alviverde ficará concentrada no Gandini Hotel. A torcida organizada Lama Verde está organizando vans para marcar presença na partida.

Na semana seguinte, no dia 23, o Verdão recebe os paulistas no Ronaldão, a priori às 17 horas, mas com a possibilidade de ser antecipado para 11 horas. O vencedor do confronto medirá forças com quem passar de Vitória-ES e Brasiliense-DF.

Retrospecto

Caldense e Ituano nunca se enfrentaram por um jogo oficial. Entretanto, recentemente, fizeram jogos-treino. Em janeiro de 2015, visando a disputa do Campeonato Mineiro, a Veterana venceu os paulistas por 1 a 0 fora de casa com gol de Luiz Eduardo. Em janeiro de 2017, novo confronto, dessa vez vitória do Ituano por 2 a 1, com tentos de Ronaldo e Juliano para o time de Itu e do volante Álvaro para o Verdão.

Na Série D 2019, a Veterana vem de uma sequência positiva, 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate, 7 gols marcado e apenas 1 sofrido, sendo que está a cinco jogos sem levar gol, com a melhor defesa do campeonato junto ao América-RN. Já o Ituano avançou para a segunda fase com a 17ª campanha geral, na segunda colocação do grupo A13, com 11 pontos, sendo 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 3 sofridos.

Desfalques, pendurados e retornos

A Caldense poderá ter a volta do volante Franklin e do lateral esquerdo Rafael Rosa, que cumpriram suspensão automática por cartões e estão à disposição. Entretanto o próprio Franklin e o atacante Mariotto estão pendurados com dois cartões amarelos, assim como o técnico Marcus Paulo Grippi. Já Morais, Artur, Bruninho, João Paulo, Leleco, Gabriel Tonini, João Victor, Lucas Silva, Lucas Mufalo e Felipe Pezzo (preparador físico) levaram um cartão amarelo cada na competição. Mariotto (3 vezes), Denílson, Bruninho, João Victor e Nick (gol contra pelo Vitória) são os autores dos gols da equipe no campeonato.

Os atletas Lucas Silva, Denílson, Leleco e Bruninho, que estavam no departamento médico, foram liberados e estão treinando normalmente com o grupo. Porém Guly continua em tratamento, assim como Calebe, que sentiu incômodos musculares e é dúvida para o jogo.

Arbitragem

A arbitragem ficará a cargo de Paulo Henrique de Melo Salmazio, com os assistentes Leandro dos Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza, todos integrantes do quadro de árbitros do Mato Grosso do Sul. Além do quarto árbitro Thiago Luis Scarascati e do analista de campo Luiz Vanderlei Martinucho, ambos do Rio de Janeiro.



Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Fotos: Renan Muniz / Caldense