Caldense envia projeto de reabertura parcial do clube ao Comitê Covid-19

A diretoria da Associação Atlética Caldense enviou um projeto ao comitê extraordinário de combate ao coronavírus em Poços de Caldas, solicitando a reabertura parcial de alguns setores do clube, seguindo todas as recomendações de distanciamento social, higienização e cuidados com a saúde.

Um dos setores solicitados para flexibilização no funcionamento é a academia. Como os aparelhos ficam próximos uns dos outros e o local passa por obras de ampliação, a ideia seria realocar os equipamentos da sala de musculação no Ginásio Agostinho Loyolla Junqueira, para respeitar a distância mínima exigida pelas organizações de saúde. Além disso, o número de associados no local simultaneamente seria limitado e os aparelhos passariam por higienização periodicamente.

Na última terça-feira (12), a Caldense participou de uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Poços, onde representantes de academias e estúdios da cidade receberam orientações do Comitê Covid-19 a respeito das ações que devem ser implantadas para que seja possível a flexibilização. O clube agora aguarda a publicação da resolução e espera ter o projeto aprovado, para que possa ser aberto de forma parcial.

Fonte e foto: Renan Muniz/Assessoria Caldense