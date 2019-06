Caldense enfrenta o Ituano pela Série D já no próximo domingo

Após se classificar em primeiro lugar geral na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro e descobrir que enfrentará o Ituano na 2ª fase da competição, a Caldense conheceu as datas das partidas de ida e volta. Na tarde desta terça-feira (11), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o dia e horário dos confrontos.

A equipe de Poços de Caldas sobrou na competição e garantiu classificação com 16 pontos, cinco vitórias e um empate, no grupo A12. A Veterana foi a primeira colocada geral entre os 68 clubes participantes.

A vaga contra o Ituano começa a ser disputada no próximo domingo (16), às 16h, no Estádio Noveli Júnior, em Itu (SP). A partida de volta acontece no dia 23, também um domingo, às 17h, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas.