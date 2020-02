Caldense encara o Atlético-MG no próximo domingo em Belo Horizonte

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Veterana irá enfrentar o Atlético-MG no domingo (16), às 16 horas no Mineirão em Belo Horizonte-MG pela sexta rodada do Campeonato Mineiro 2020. A delegação segue viagem nesta sexta ao meio dia para percorrer cerca de 450 km em direção à capital, onde ficará hospedada no Intercity Hotel. A previsão de chegada da delegação é às 20 horas.

Durante a semana o elenco treinou diariamente no Ninho dos Periquitos. O técnico Marcus Paulo Grippi testou algumas formações alternativas para a equipe, que tem dois desfalques certos, Luan Costa e Jonathan Costa. No sábado pela manhã a Veterana fará uma atividade na Toca da Raposa para ajustar os últimos detalhes e em seguida fica em absoluta concentração para a partida.

Retrospecto

O retrospecto geral do confronto assinala 87 jogos, 16 vitórias da Caldense, 56 vitórias do Atlético e 15 empates. A Veterana marcou 73 gols e sofreu 183. Na última partida entre as equipes, no estadual de 2019, o Atlético venceu a Caldense por 1 a 0 no Ronaldão, com gol de Leonardo Silva. Porém o último jogo entre as equipes em Belo Horizonte foi em 2018, na Arena Independência, quando o Galo abriu o placar com Ricardo Oliveira e a Veterana venceu de virada por 2 a 1 com gols de Neílson e Potita.

Campanha

A Veterana vem de três vitórias, um empate e uma derrota (América 2 a 2, Uberlândia 2 a 0, URT 0 a 1, Villa Nova 2 a 0 e Boa Esporte 1 a 0) e está com dez pontos em quarto lugar na tabela. Já o Atlético lidera a competição com 11 pontos, sendo três vitórias e dois empates (Uberlândia 1 a 0, Tupynambás 5 a 0, Coimbra 0 a 0, Tombense 1 a 1 e URT 1 a 0).

Gols e assistências

Artur (duas vezes), Nathan, Luciano Mandi, João Victor, André Mensalão e Luís Henrique são os autores dos gols da Veterana até aqui no Campeonato. Deram assistência para gol os seguintes atletas: Verrone, Nathan (duas vezes), Luan Costa (duas vezes) e Rafael Rosa.

Arbitragem

A arbitragem ficará a cargo de Ronei Cândido Alves (apitou a estreia da Veterana no Mineiro 2019 no empate em 1 a 1 com o América-MG no Ronaldão, a vitória alviverde sobre o Atlético-MG por 2 a 1 na Arena Independência em 2018 e a derrota para o Tupi também em 2018 por 2 a 1 em Juiz de Fora), com assistência de Ricardo Junio de Souza e Frederico Soares Vilarinho. Além da quarta árbitra Andreza Helena de Siqueira e do inspetor Márcio Eustáquio Sousa Santiago.

Desfalques

O atacante Luan Costa e o zagueiro Jonathan Costa receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Boa Esporte e terão de cumprir suspensão automática. O zagueiro Victor Françoso e o lateral-esquerdo Verrone seguem fazendo tratamento no joelho e desfalcam a equipe.

Pendurados

O zagueiro Lucas Mufalo e o lateral-esquerdo Rafael Rosa estão pendurados com dois cartões amarelos. Os atletas João Victor, Lucas Silva, Fraga, Filipi Sousa, Alyson, Artur e Morais levaram um cartão amarelo cada na competição.

Relacionados

Foram convocados os seguintes atletas: Alyson, André Mensalão, Artur, Daniel, Filipi Sousa, Fraga, Franklin, Gabriel Medeiros, Guilherme Martins, João Victor, João Paulo, Lucas Mufalo, Lucas Silva, Luciano Mandi, Luis Henrique, Mariotto, Matheus Humberto, Marco Damasceno, Morais, Nathan, Rafael Rosa e Vinícius. Acompanham a delegação: Serginho Maracanã, Luisão, Marcus Paulo Grippi, Guga, Felipe Pezzo, Vhenycius, Jonas Neves, Renan Muniz, Gabriel e Milton.

Fonte e foto: Renan Muniz/Caldense