Caldense empata com o Guarani Walter World na Copa TV Plan

A Caldense entrou em quadra na noite de terça-feira (26) no Ginásio Artur de Mendonça Chaves para disputar a 2ª rodada da 5ª Copa TV Plan de Futsal. A equipe empatou com o Guarani Walter World em 3 a 3.

O jogo começou quente com muitas faltas. Thiago abriu o placar para o Guarani com um chute por cobertura, a Caldense reclamou de falta no lance, mas a arbitragem nada marcou. A Veterana passou a jogar com goleiro-linha em busca do empate, mas perdeu a bola e Leonardo Alves aproveitou o gol aberto para ampliar.

A equipe alviverde pressionou e conseguiu diminuir em um chute de longe do goleiro Ninum. Mas logo após, Thiago ganhou na boa e bateu de canhota para fazer o terceiro. Na sequência Evandro descontou e depois escorou no segundo pau para empatar a partida. No final do jogo o Verdão quase virou, mas o goleiro adversário salvou a bola em cima da linha após ela tocar a trave. Final de jogo: 3 a 3.

“Perdemos vários gols, podíamos ter conquistado um resultado melhor. Mas vamos para a última rodada buscando a vitória para conquistarmos o primeiro lugar no grupo” – comentou Evandro.

A próxima partida da Caldense será no dia 03/04 contra os Meninos da Vila FC no Ginásio Artur de Mendonça Chaves às 21h.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação