Caldense é eliminada nas semis do Campeonato Mineiro; FMF declara Uberlândia como campeão do Troféu Inconfidência

Clube de Poços de Caldas perdeu os dois jogos das semifinais e está fora do Campeonato Mineiro; após pedido do Cruzeiro, FMF declara Uberlândia como campeão do Troféu Inconfidência. “Verdão” teve 14 funcionários que testaram positivo para Covid-19 e final seria adiada.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Renan Muniz/Caldense

A Caldense tinha uma missão complicada: vencer o Tombense por dois ou mais gols de diferença para avançar à grande final do Campeonato Mineiro. Contudo, logo no primeiros 30 minutos de jogo viu o time de Tombos abrir o placar com Cássio Ortega.

No segundo tempo, a Tombense continuou melhor e aumentou o marcador com Gabriel.

Agora eliminada, Caldense focará no início da Série D/Foto: Renan Muniz/Caldense

No final, melhor para a equipe de Tombos que vai enfrentar o Atlético na decisão. O time do treinador, Jorge Sampaoli, venceu o América por 3 x 0 em jogo polêmico e também se classificou para a finalíssima. O primeiro jogo está marcado para o dia 26 de agosto, sem local e horário definidos. A volta acontece no dia 30.

Vale ressaltar que, por ter feito a melhor campanha na primeira fase o “Carcará” jogará por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols para ficar com o título.

Troféu Inconfidência

Depois de ter 14 funcionários contaminados e ver a final do Troféu Inconfidência contra o Cruzeiro ser adiada, o Uberlândia foi declarado campeão da nova competição. O pedido partiu do próprio Cruzeiro e foi atendido pela FMF.

Jogadores e funcionários do Uberlândia testaram positivo após confronto contra o Boa Esporte/Foto: Giovanni Mendes UEC

Com isso, a equipe do Triângulo Mineiro provavelmente terá uma vaga na Copa do Brasil de 2021.