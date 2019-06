Caldense é derrotada pelo Ituano no jogo de ida pela Série D

A Caldense enfrentou o Ituano na tarde de domingo (16) pelo jogo de ida da segunda fase da Série D 2019. A partida ocorreu no Estádio Novelli Júnior em Itu-SP e terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 1. A Veterana terá que vencer pelo placar mínimo no jogo de volta para levar a decisão para os pênaltis ou fazer um placar com dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga.

Primeiro tempo

O jogo começou e, aos 5 minutos, o Ituano, que trocava passes tentando encontrar uma brecha na defesa alviverde, chegou à linha de fundo e cruzou para a área, acertando uma cabeçada na trave. Três minutos depois, Marquinho invadiu a área pela direita em jogada individual e bateu no alto, tirando do alcance de goleiro do Verdão, para abrir o placar para os donos da casa.

A primeira chance da Caldense veio aos 17. Leleco interceptou bola no campo ofensivo e arriscou chute da intermediária, sem dificuldades para a defesa de Pegorari. O jogo ficou preso no meio campo. Gabriel Tonini chegou a experimentar de muito longe, mas jogou por cima. Na sequência foi a vez de Leleco, também por cima. Aos 36 Leleco viu João Victor entrando em velocidade pela esquerda e o lançou. O atacante da Caldense chegou batendo e a bola passou próxima ao travessão. Aos 43, em falta lateral pela esquerda, Denilson mandou direto ara o gol e quase surpreendeu o arqueiro adversário.

Segundo tempo

Na etapa complementar, aos 5 minutos, João Paulo defendeu pancada a queima roupa. A Veterana respondeu aos 11, Leleco chegou até a linha de fundo pela direita e rolou para João Victor na área, mas o atacante foi travado na hora do chute. Na sequência Mariotto recebeu belo lançamento e na hora do chute foi interceptado. O centroavante sentiu uma torção no joelho esquerdo no lance e teve de ser substituído por Artur. Lucas Mufalo ainda entrou no lugar de Franklin.

A Caldense pressionava muito, principalmente apostando na velocidade de Leleco. Entretanto, no contra-ataque, Corrêa saiu na cara do gol e João Paulo salvou a Veterana em excepcional defesa. Aos 23, Marquinho partiu para cima de Gabriel Tonini, tentou dar o drible da vaca, mas foi puxado pela camisa. A jogada faltosa iniciou fora da área, mas a arbitragem marcou penalidade máxima. O experiente Corrêa foi para a batida e deslocou João Paulo para ampliar o marcador. Em seguida o Ituano teve a chance de fazer o terceiro com Angelotti e João Paulo defendeu novamente.

O Verdão esboçou reação. Artur arriscou de longe, Perigorari defendeu em dois tempos. Leleco de cabeça e Tonini de falta também tentaram. João Victor, nos acréscimos jogou de chapa no ângulo, para mais uma defesa do arqueiro, que mandou para encanteio. Na cobrança Artur alçou na área e a zaga afastou. No rebote, João Victor chutou de primeira, a bola desviou e foi parar no fundo da rede. Placar final: Ituano 2 x 1 Caldense.

E agora?

A decisão da vaga para as oitavas de final da competição ficará para o próximo domingo, quando a Caldense receberá o Ituano às 11 horas da manhã no Ronaldão em Poços de Caldas. Quem vencer no placar agregado avança para as oitavas de final, se houver empate a disputa será nos pênaltis. Não existe o critério de gol qualificado fora de casa. O vencedor do confronto medirá forças com quem passar de Vitória-ES e Brasiliense-DF.

Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Fotos: Renan Muniz / Caldense