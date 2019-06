Caldense é bicampeã da Olimpíada dos Trabalhadores

Durante o mês de maio, aconteceu em Poços de Caldas a 41ª Olimpíada dos Trabalhadores. A Olimtra, como é conhecida, contou com a participação de 48 empresas da cidade. Os funcionários da Associação Atlética Caldense representaram o clube em 15 modalidades e conquistaram o título do Grupo B pelo segundo ano consecutivo, com 117,5 pontos.

A competição dividiu as instituições em três grupos, de acordo com o número de modalidades disputadas. Grupo A (empresas inscritas em 16 modalidades), Grupo B (9 a 15 modalidades) e Grupo C (3 a 8 modalidades). A Prefeitura foi campeã do Grupo A com 342 pontos e a Uniodonto venceu no Grupo C ao marcar 68 pontos.

Algumas categorias foram disputadas na sede da Associação Atlética Caldense, entre elas vôlei de quadra, basquete, squash, peteca e tênis de mesa. As crianças do futsal alviverde representaram a Caldense na abertura do evento, no início de maio.

Na tarde da última terça-feira (04/06), houve a premiação para os melhores da Olimpíada, na sede da Secretaria Municipal de Esporte, a Veterana foi recebeu o troféu através do seu coordenador de esportes, Edson Ferreira.

A Veterana venceu as seguintes categorias:

Vôlei: O título veio após a vitória sobre Stock Farma na final por 2 a 1.

Basquete: Vitória na final frente a equipe da Yoorin por incríveis 61×6.

Peteca: Veterana campeã com os representantes Celso Frison, Rafael Soares e Michelson.

Squash: O professor Aílton Lopes se destacou e levantou o caneco para o Verdão.

Vôlei de areia: A dupla Paulinho e Thomaz venceu todos os jogos por 2 sets a 0, inclusive ACBA na decisão.

Além disso, o Verdão pontuou nas modalidades:

Sinuca: Mané chegou até a finalíssima, mas foi superado pela Frigonossa na melhor de três e foi vice-campeão.

Corrida rústica: Leandro Pereira representou muito bem o clube na corrida de rua de 5 km e ficou com o terceiro lugar.

Bocha e Malha: José Maria e Tonho representaram o Verdão, apesar de terem perdido na abertura, somaram pontos pela participação.

Handball: A equipe alviverde também somou pontos na modalidade.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação Caldense