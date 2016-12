Caldense dá folga para elenco nas festas de fim de ano

A assessoria de imprensa da Caldense divulgou nesta quinta-feira (22) a programação de treinos do time para a última semana de 2016. Com o cancelamento do jogo-treino contra o Mogi Mirim, anunciado na última segunda-feira (19), os jogadores foram dispensados nesta quinta-feira, após o último treino antes do Natal.

O time se reapresenta na próxima segunda-feira (26) no CT Ninho dos Periquitos, em Poços de Caldas (MG), quando retornam aos trabalhos com foco na preparação para o Mineiro 2017. Na manhã de terça-feira (27) estão programados treinos de musculação divididos em dois horários, às 9h e às 10h. Na parte da tarde, Thiago Oliveira comanda o treino técnico no gramado.

Já na quarta-feira (28) os treinos técnicos serão divididos em dois turnos: o primeiro às 9h e o segundo às 15h30. As atividades de quinta-feira (29) ainda não foram divulgadas. Na sequência, jogadores e comissão técnica serão dispensados para o Ano Novo. A representação do elenco está marcada para às 15h30 de segunda-feira (2) no CT da Veterana.

Fonte: Globo Esporte / Sul de Minas