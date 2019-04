Caldense cria várias oportunidades e vence Bragantino Sub-20 em jogo-treino

A Caldense recebeu o Bragantino Sub-20 no CT Ninho dos Periquitos na manhã desta terça-feira (16) para realizar um jogo-treino preparatório para a Série D 2019. A Veterana teve diversas oportunidades de gol e venceu por 3 a 1. Os gols foram marcados por Denílson, Leleco e Tito. Carlinhos descontou para os visitantes

O jogo foi dividido em três tempos de 30 minutos. O time alviverde começou com Fernando Nunes, Calebe, Gabriel Tonini, Guilherme Augusto, Rafael Verrone, Lucas Felipe, Nathan, Morais, Denilson, Leleco e Tito. Ao longo da partida entraram ainda Alyson, Pablo Tchê Tchê, Caio Talarico, Valdívia, Tharsus, Franklin, Vinícius Fininho, Julio Magalhães, Bruninho, Vinícius e Guilherme. Posteriormente participaram os atletas poços-caldense que estão fazendo teste na equipe, Mateus (atacante) e Juliano (lateral-direito), além do recém contratado Artur.

A novidade foi o novo reforço alviverde, o goleiro Willian Constâncio, conhecido por Magrão, que se apresentou hoje no CT e jogou os minutos finais da partida. O atleta é nascido em 20/02/1999 e tem passagens pela base do próprio Bragantino e pelo Grêmio Oscasco.

A Caldense comandou a partida e tomou a iniciativa ofensiva. Aos 2 minutos, Denílson cobrou falta, o goleiro espalmou e no rebote quase saiu o primeiro do Verdão. Aos 9 minutos, o Bragantino respondeu também em cobrança de falta, para bela defesa de Fernando Nunes. Aos 22, Calebe invadiu a área em velocidade e foi derrubado, a arbitragem marcou pênalti. Denílson cobrou de canhota no canto direito para abrir o placar.

Na sequência, aos 24, o goleiro do Bragantino saiu em cima de Tito próximo à linha de fundo para abafar, o atacante do Verdão tentou por cobertura, a zaga afastou e na sobra Leleco chutou firme para ampliar o marcador.

Na segunda etapa a Veterana continuou pressionando. Aos 13 Nathan fez boa enfiada de bola para Tito, que chutou para mais uma defesa do arqueiro adversário. No lance seguinte, o próprio Tito conduziu pelo meio, puxou para dentro e bateu com categoria para fazer o terceiro. No minuto seguinte Leleco quase ampliou, o goleiro salvou.

Já no terceiro e último tempo, com as duas equipes bastante modificadas, a Caldense cadenciou mais o jogo, enquanto o Bragantino tentava correr atrás do resultado. Artur saiu na cara do gol, driblou o goleiro, mas perdeu o ângulo e chutou para fora. Poderia ser o quarto do Verdão. Entretanto, no final da partida, os visitantes aproveitaram um contra-ataque e descontaram com o atacante Carlinhos, que chutou cruzado sem chances para Magrão. Placar final: Caldense 3 x 1 Bragantino.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Renan Muniz / Caldense