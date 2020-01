Caldense contrata meio-campista Daniel Carvalho

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Associação Atlética Caldense acertou a contratação de um reforço para o Campeonato Mineiro 2020, trata-se do volante e meia Daniel, de 23 anos. O jogador se apresentou no Centro de Treinamento Ninho dos Periquitos na manhã desta sexta-feira (3) e já treina com o elenco.

Daniel de Carvalho nasceu em 13/05/1996 na cidade de São Bernardo do Campo-SP e tem 1,70 m. Defendeu as categorias de base do Palmeiras, do Sub-17 ao Sub-20. Depois foi emprestado ao Red Bull Bragantino, time qual subiu para o profissional. Na sequência defendeu o Votuporanguense, Rio Claro e a Ferroviária, onde se destacou na última temporada.

A Veterana tem mais dois jogos-treino agendados, antes de sua estreia no estadual contra o América-MG às 20h30 em BH no dia 22 de janeiro. Dia 10 de janeiro contra o Bragantino, em Itu-SP, no Spa Sport Resort, a partida aconteceria às 10 horas da manhã, mas foi transferida para 15h30. E dia 15 de janeiro frente ao XV de Piracicaba às 15h30, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba-SP.

Fonte e foto:Renan Muniz / Caldense