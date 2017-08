Caldense anuncia primeira contratação para o Mineiro 2018

O jogador tem 33 anos e chega com contrato firmado até o fim do Estadual. Potita foi uma indicação do técnico Zezito, que também está confirmado na próxima temporada.

– Eu descobri o Potita em Três Corações e o trouxe para a Caldense. Ele tem muita qualidade, já disputou Série A do Brasileiro pelo Bahia, já foi vice-artilheiro do campeonato paranaense, e tinha o desejo de voltar para cá. Vai ser um ótimo reforço para o clube – afirma o técnico Zezito.

O atacante, que é natural de Três Corações, inclusive já defendeu as cores da Veterana, ainda em 2006, quando iniciava a carreira. Depois passou por diversos clubes, entre eles Tricordiano, Campinense, Chapecoense, Bahia e Botafogo-PB. Em 2016, atuou por Remo e Brusque. Neste ano, estava no Gama.

– É uma satisfação muito grande voltar à Caldense, que foi onde tudo começou. Depois que passei por aqui, tudo foi acontecendo na minha carreira. Recebi propostas para jogar outros campeonatos, mas escolhi voltar pelo carinho com o clube e também com o Zezito – diz Potita.

O atacante já foi registrado no BID e deve se apresentar juntamente com o restante do elenco no dia 15 de novembro. Os outros atletas já confirmados para a próxima temporada são Alexandre Lazarini (zagueiro), Marcelinho (zagueiro), Tharsus (lateral-direiro), Feijão (lateral-direito) e Cesinha (lateral-esquerdo), Matheus (volante), Mineiro (volante) e Carlinhos (atacante).