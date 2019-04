Caldense agenda jogo-treino contra Sub-20 Bragantino para terça-feira no CT

A Associação Atlética Caldense segue sua preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2018. Visando dar ritmo de jogo e entrosamento ao grupo, a diretoria marcou um jogo-treino contra o time Sub-20 do Bragantino para o dia 16 de abril, terça-feira, às 10h da manhã no CT Ninho dos Periquitos.

Esse será o primeiro compromisso da equipe alviverde durante a fase de treinamentos para a quarta divisão do futebol nacional. O departamento de futebol profissional pretende ainda agendar mais um jogo-treino para chegar à estreia contra a Portuguesa-RJ, no dia 04 ou 05 de maio, com um bom nível de competitividade e iniciar sua caminhada rumo à briga pela Série C.

“Nossa intenção com o jogo-treino é ter parâmetros táticos do elenco para a competição. Iremos colocar em prática aquilo que estamos treinando e trabalhar algumas possibilidades” – comentou o técnico Marcus Paulo Grippi, que inclusive esteve no Bragantino entre 2016 e 2018.

Em abril do ano passado, a Veterana enfrentou a própria equipe de base do Bragantino em caráter amistoso e venceu por 4 a 0, com gols de Carlinhos, Robinho (2) e Élton.

Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Fotos: Renan Muniz / Caldense