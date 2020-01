Caldense agenda jogo-treino contra o São Paulo domingo em Cotia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Após o Red Bull Bragantino cancelar o jogo-treino com a Veterana, que estava marcado para esta sexta-feira, dia 10, em Itu-SP, a diretoria da Associação Atlética Caldense se movimentou rapidamente e conseguiu agendar outra partida para o Verdão no final de semana.

O adversário será o São Paulo Futebol Clube, equipe em preparação para o Campeonato Paulista. A partida está marcada para domingo às 10 horas da manhã no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel (CFA), em Cotia-SP, onde o tricolor paulista realiza pré-temporada.

Com isso a programação de treinos da Veterana sofreu algumas alterações. O plantel irá treinar na sexta e sábado somente pela manhã no Ninhos dos Periquitos e segue viagem no domingo às 5 horas da manhã.

A partida contra o São Paulo será o quinto jogo-treino da Veterana durante a fase preparatória para o Campeonato Mineiro. Até agora foram quatro partidas, sendo três vitórias (Juventus 1 a 0, Operário-MT 1 a 0, Grêmio Osasco 4 a 1) e uma derrota (Pouso Alegre 2 a 1).

O Verdão irá estrear no estadual contra o América-MG às 20h30 em BH no dia 22 de janeiro. Até lá haverá ainda um jogo-treino dia 15 de janeiro frente ao XV de Piracicaba às 15h30, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba-SP.

Sócio-torcedor



O plano de sócio-torcedor da Caldense para a temporada 2020 já está disponível e oferece acesso à todos os jogos com mando de campo da Veterana no Campeonato Mineiro e na Série D. Além de uma camisa exclusiva para os 500 primeiros que aderirem e muitos benefícios. Tudo isso por taxa única de 160 reais em até quatro vezes no cartão. Os planos podem ser feitos pelo site arribacaldense.com.br ou na sede social do clube.

Fonte: Assessoria Caldense/Foto: Renan Muniz/Caldense