Caldense acerta retorno do goleiro João Paulo

O goleiro Charles que fez toda a pré-temporada pela Caldense retornou ao Grêmio Osasco. A diretoria alviverde se movimentou rapidamente para trazer outro atleta para a posição e fechou com João Paulo, que foi o goleiro titular e se destacou na campanha da equipe na Série D 2019. O jogador já se apresentou no Ninho dos Periquitos.

João Paulo Borges Sales é natural de São Paulo-SP nasceu em 31/01/1996 e tem 1,87 metros. Passou pelas categorias de base do Palmeiras e Audax, no profissional defendeu equipes como Paulista e Inter de Santa Maria. Chegou à Caldense para a Série D 2019, onde foi o goleiro menos vazado na primeira fase da competição, com apenas um gol sofrido em seis partidas. Depois foi para o Mirassol e agora retorna ao Verdão.

Ficha técnica



João Paulo

Nome completo: João Paulo Borges Sales

Posição: Goleiro

Nascimento: 31/01/1996

Altura: 1,87 m

Origem: São Paulo-SP

Clubes: Palmeiras, Audax, Paulista, Inter de Santa Maria, Mirassol

Fonte e foto: Renan Muniz/Caldense